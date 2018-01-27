Оккупационная власть ОРДО целенаправленно уничтожает Донбасс

Главари оккупационной власти ОРДО продолжают практику полного игнорирования заявок предприятий о предоставлении гарантий безопасности на время обслуживания и ремонтно-восстановительных работ на поврежденных объектах инфраструктуры Донецкой области. Об этом информирует Украинская сторона СЦКК.

"Так, с начала 2018 года, по состоянию на 26.01.2018, из уже сорока полученных заявок на проведение указанных работ псевдоруководством ОРДО согласована с предоставлением гарантий безопасности только ОДНА заявка (об этом СЦКК сообщало ранее). Главарями ОРДО игнорируются заявки на проведение работ по обе стороны линии разграничения, как на территории Донецкой области, подконтрольной правительству Украины, так и на оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, в частности, ремонтные бригады не имеют возможности обслуживать и поддерживать безопасное функционирование объектов инфраструктуры, которые относятся к критически важным и особо опасным. Среди них дамба шламонакопителя 3-й очереди промышленных отходов коксохимического производства ООО НПО «Инкор и Ко» (расположена вблизи населенного пункта Новгородское, Донецкая область).

В случае разрушения дамбы, вещества, которые хранятся в шламонакопителе (в их состав входят фенолы, фенольные соединения, серная кислота, формальдегиды, нефтепродукты, смолистые вещества, нафталин и другие вещества, образовавшиеся в процессе основного производства), могут попасть в реки Кривой Торец и Северский Донец, из которого, в свою очередь, осуществляется забор питьевой воды для жителей практически всего Донбасса.

Большую опасность представляет также участок аммиакопровода государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" (в районе населенного пункта Траневое, Донецкая область). Несвоевременное проведение планово-предупредительных работ по обслуживанию аммиакопровода может привести к техногенной катастрофе с непредсказуемыми последствиями.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что непредоставление гарантий со стороны ОРДО на безопасное проведение работ делает невозможным введение в действие восстановленных украинской властью газораспределительной станции и газопровода на участке Марьинка - Красногоровка, что в зимний период ставит на грань выживания почти 26 тысяч жителей этих населенных пунктов.