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Масштабное ДТП в Киеве: сгорели 3 автомобиля и фура

масштабное ДТП в Киеве
13:10 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: На окраине Киева произошла масштабная авария, сгорели четыре автомобиля, еще три повреждены, есть пострадавшие.

В воскресенье утром, 28 января, на окраине Киева произошло масштабное ДТП, в результате которого сгорели четыре автомобиля. Как сообщает dtp.kiev.ua, авария произошла на перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко (поворот на Новоселки). Повреждены также три автомобиля, которые стояли в крайней левой полосе на разворот.

Микроавтобус Mercedes Vito и Daewoo Lanos сгорел полностью, еще один легковой автомобиль Mercedes - частично. Отмечается, что к месту ДТП приехало более 10 "скорых", полиция и пожарные. Сообщается, что в результате ДТП никто не погиб, однако есть пострадавшие.

В Киеве автомобиль въехал в опору путепровода

По словам одного из водителей, кто-то "проскочил" на красный свет и в результате этого произошло ДТП. Еще один очевидец сказал, что удар фуры произошел в электроопору. Фура ехала прямо, а потом резко свернула. В свою очередь, другие авто, которые загорелись, стояли на "красном" свете. Также свидетели говорят, что возможно водитель фуры заснул за рулем. 

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Новости Украины, Масштабная ДТП, Окраина Киева, Пострадавшие, Сгорели автомобили.
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