Посторонние пытались проникнуть в тоннель киевского метро

В Киеве на станции метро "Вокзальная" полиция задержала четверых человек, в том числе двух иностранцев, которые незаконно проникли в тоннель метрополитена, на них составлены административные протоколы.

Как сообщает в понедельник отдел коммуникации полиции г.Киева на странице в соцсети Фейсбук, о путешествии по туннелю метро мужчины договорились через Интернет.

"Инцидент произошел вечером на станции метро "Вокзальная". От дежурной по станции поступило сообщение, что посторонние лица спустились на рельсы и зашли в тоннель. На эту информацию оперативно отреагировал работник полиции, и сотрудники военизированной охраны, догнали и задержали мужчин", - сказано в сообщении.

Как рассказал начальник отдела превенции управления полиции в метрополитене Александр Киричук, действия правонарушителей опасны и могут привести не только к сбою в работе метро, но и к травмам или даже гибели людей.

Как выяснилось, правонарушители пытались незаконно проникнуть в тоннель для осуществления фото и видеосъемки. За противоправные действия правоохранители задержали мужчин и доставили в управление полиции в метрополитене. Ими оказались двое киевлянин, 1999 и 1997 года рождения, и двое граждан другого государства 1984 и 1992 годов рождения.

"На задержанных составили административный протокол по ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сообщил А.Киричук.