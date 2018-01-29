Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина вошла в 30-ку самых "старых" стран мира Украина вошла в 30-ку самых "старых" стран мира
Новости: Украине угрожает дефолт в случае прекращения сотрудничества с МВФ Украине угрожает дефолт в случае прекращения сотрудничества с МВФ
Новости: Украинские каратисты завоевали бронзовые медали на престижном турнире в Париже Украинские каратисты завоевали бронзовые медали на престижном турнире в Париже
Новости: Грэмми-2018: объявлены победители престижной премии Грэмми-2018: объявлены победители престижной премии
X

В Киеве произошла стрельба, есть погибший и раненый

Место происшествия
13:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook Оксана Блищик

Новости Украины: В Шевченковском районе столицы на ул. Лагерной произошла стрельба, в результате двое человек получили огнестрельные ранения, один из них умер.

В результате стрельбы в Киеве по ул.Лагерная возле ст.м. "Берестейская" один человек умер, еще один получил огнестрельные ранения, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает в понедельник одел коммуникации полиции г.Киева на странице в соцсети Фейсбук, информация об огнестрельном ранении мужчины на ул.Лагерная в Шевченковском районе столицы поступила на линию 102 в 12:12.

На место направлены наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции и работники кинологической службы.

"В результате два человека получили огнестрельные ранения, один из них – умер", - сказано в сообщении полиции.

 Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, личный состав ориентирован на розыск лиц, причастных к убийству и ранения мужчин.

Масштабная авария в Киеве: автомобиль смял пять припаркованных машин

Как сообщили очевидцы происшествия, на трамвайной остановке ст.м. "Берестейская" произошла стрельба, было слышно около 7 выстрелов, на место приехали два экипажа патрульной полиции. Конфликт со стрельбой, скорее всего, произошел внутри или возле павильона компании "Фаворит спорт", которая занимается организацией ставок на спортивные состязания.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Киев, Полиция, Происшествие, Стрельба.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Киеве состоится реконструкция боя войск УНР против большевиков В Николаеве выросло число заболевших гепатитом А Украинцев предупреждают об ухудшении погоды

Последние новости

Эстония хочет отказаться от летнего времени Под контролем алгоритма: израильский ученый о влиянии технологий на человечество В Ивано-Франковске реконструировали бой под Крутами (Видео)
Сегодня читают
01 Аксенов назвал оккупированный Крым "неприступной крепостью"
02 О чем говорится в манускрипте Войнича: ученые расшифровали начало текста
03 Борис Апрель в новом образе покорил тренеров "Голоса страны" (Видео)
04 "Укрзализныця" продает почти половину билетов через интернет
05 Тренер Усика: Мы увидели неофициальный финал в тяжелом весе
Новости сегодня
14:02 Google начала продавать камеру Clips
14:02 Банду из бывших бойцов АТО будут судить на Буковине
13:57 Усик высказал свое мнение о возможном бое Ломаченко и Пакьяо
13:50 Уморительные случаи, когда попросить прохожих сделать фото было не лучшим решением
13:50 Ученые выразили протест после запуска самого яркого спутника
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко одобрил закон о допуске иностранных ВС в Украину Порошенко одобрил допуск иностранных ВС в Украину
Новости: В ближайшие десять лет не будет повышения пенсионного возраста В ближайшие десять лет не будет повышения пенсионного возраста
Новости: В Кабуле произошла новая серия взрывов В Кабуле произошла новая серия взрывов
Новости: Сегодня православные христиане отмечают сплошную седмицу Сегодня православные христиане отмечают сплошную седмицу
Добавить комментарий
0