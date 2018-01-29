В Киеве произошла стрельба, есть погибший и раненый

В результате стрельбы в Киеве по ул.Лагерная возле ст.м. "Берестейская" один человек умер, еще один получил огнестрельные ранения, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает в понедельник одел коммуникации полиции г.Киева на странице в соцсети Фейсбук, информация об огнестрельном ранении мужчины на ул.Лагерная в Шевченковском районе столицы поступила на линию 102 в 12:12.

На место направлены наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции и работники кинологической службы.

"В результате два человека получили огнестрельные ранения, один из них – умер", - сказано в сообщении полиции.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, личный состав ориентирован на розыск лиц, причастных к убийству и ранения мужчин.

Как сообщили очевидцы происшествия, на трамвайной остановке ст.м. "Берестейская" произошла стрельба, было слышно около 7 выстрелов, на место приехали два экипажа патрульной полиции. Конфликт со стрельбой, скорее всего, произошел внутри или возле павильона компании "Фаворит спорт", которая занимается организацией ставок на спортивные состязания.