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СБУ пресекла коррупцию на таможенном посту "Харьков-аэропорт"

Таможенная зона в аэропорту
13:49 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: СБУ разоблачила на систематических взятках таможенников харьковского аэропорта.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках работников Харьковской таможни, работавших на таможенном посту "Харьков-аэропорт", сообщает в понедельник пресс-центр украинской спецслужбы.

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"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица таможенного поста "Харьков-аэропорт" организовали механизм вымогательства денег с пассажиров за сокрытие от соответствующих служб иностранных государств фактов вывоза из Украины подакцизных товаров… Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали 5 фактов получения таможенниками взяток от авиапассажиров на общую сумму 20 тыс. грн", - говорится в информации.

Сотрудники СБ Украины задержали одного из фигурантов дела в помещении Международного аэропорта "Харьков" во время получения очередной взятки в размере 6 тыс. грн.

Уголовное производство осуществляется по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанному и другим фигурантам уголовного производства в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Операция прошла под процессуальным руководством прокуратуры и при содействии подразделения внутренней безопасности Государственной фискальной службы.

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Новости Украины, "Харьков-аэропорт", Аэропорт Харьков, Взятки, Коррупция, СБУ, Таможня, Харьков, Харьковская таможня.
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