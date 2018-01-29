СБУ пресекла коррупцию на таможенном посту "Харьков-аэропорт"

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках работников Харьковской таможни, работавших на таможенном посту "Харьков-аэропорт", сообщает в понедельник пресс-центр украинской спецслужбы.

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица таможенного поста "Харьков-аэропорт" организовали механизм вымогательства денег с пассажиров за сокрытие от соответствующих служб иностранных государств фактов вывоза из Украины подакцизных товаров… Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали 5 фактов получения таможенниками взяток от авиапассажиров на общую сумму 20 тыс. грн", - говорится в информации.

Сотрудники СБ Украины задержали одного из фигурантов дела в помещении Международного аэропорта "Харьков" во время получения очередной взятки в размере 6 тыс. грн.

Уголовное производство осуществляется по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанному и другим фигурантам уголовного производства в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Операция прошла под процессуальным руководством прокуратуры и при содействии подразделения внутренней безопасности Государственной фискальной службы.