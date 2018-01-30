Авиация РФ перехватила над Черным морем самолет-разведчик США

Российский военный самолет совершил опасный перехват самолета-разведчика ВМС США "P-3 Orion" в международном воздушном пространстве над Черным морем в понедельник, 29 января.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на трех чиновников из оборонного ведомства.

Американские летчики сообщили, что российский самолет приблизился на расстоянии пяти футов (1,5 метра) от американского самолета. Один из чиновников отметил, что действия российского самолета, вынудили самолет ВМС США завершить свою миссию преждевременно.

Ранее сообщалось, что Финляндия обвинила Россию во вторжении ее самолета в воздушное пространство страны.