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Авиация РФ перехватила над Черным морем самолет-разведчик США

Отображение P-3 Orion в воде
02:05 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Действия российского самолета вынудили самолет ВМС США досрочно завершить свою миссию над Черным морем.

Российский военный самолет совершил опасный перехват самолета-разведчика ВМС США "P-3 Orion" в международном воздушном пространстве над Черным морем в понедельник, 29 января.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на трех чиновников из оборонного ведомства.

Американские летчики сообщили, что российский самолет приблизился на расстоянии пяти футов (1,5 метра) от американского самолета. Один из чиновников отметил, что действия российского самолета, вынудили самолет ВМС США завершить свою миссию преждевременно.

Ранее сообщалось, что Финляндия обвинила Россию во вторжении ее самолета в воздушное пространство страны.

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Новости Украины, P-3 Orion, Авиация, ВМС США, Перехват, Самолет, Украина, Черное море.
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