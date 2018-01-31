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В оккупированном Луганске из-за долгов частично отключили водоснабжение

Отключение воды
00:47 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Также было прекращено водоснабжение в некоторых окрестных населенных пунктах

Часть города Луганск и некоторые окружающие его населенные пункты отключили от водоснабжения за долги. Об этом говорится в сообщении ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) в Facebook.

"Сегодня, 30 января в 11:08, Луганское энергетическое объединение провело обесточивание Петровской насосной станции (Петровский водозабор) Попаснянского водоканала, который обеспечивает водой жителей неконтролируемой территории Луганской области, в частности, часть полумиллионного города Луганск и некоторые окрестные населенные пункты", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что причиной обесточивания является долг водоканала, который на сегодняшний день составляет около 173 млн грн.

"Долг сформировался как раз за счет долгов ОРЛО, так как 90% воды, вырабатываемой водоканалом, поставляется на неконтролируемую территорию. В декабре 2017 водоканал употребил электроэнергии на 8 млн 810 тыс. гривен, а оплатил только 4 млн гривен", – отметили в компании.

Ранее сообщалось, что в ОРЛО начали погашать задолженность за воду перед Украиной. Ранее ЛЭО уже отключало водоснабжение на неподконтрольных территориях. Отмечалось, что в течение длительного времени водоканал обеспечивал водоснабжением потребителей ОРЛО, не получая какой-либо компенсации за потребление.

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Новости Украины, АТО, Вода, Водоснабжение, Война на Донбассе, Долг, Лео, ЛНР, Луганск, Отключение воды, Украина.
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