В оккупированном Луганске из-за долгов частично отключили водоснабжение

Часть города Луганск и некоторые окружающие его населенные пункты отключили от водоснабжения за долги. Об этом говорится в сообщении ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) в Facebook.

"Сегодня, 30 января в 11:08, Луганское энергетическое объединение провело обесточивание Петровской насосной станции (Петровский водозабор) Попаснянского водоканала, который обеспечивает водой жителей неконтролируемой территории Луганской области, в частности, часть полумиллионного города Луганск и некоторые окрестные населенные пункты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной обесточивания является долг водоканала, который на сегодняшний день составляет около 173 млн грн.

"Долг сформировался как раз за счет долгов ОРЛО, так как 90% воды, вырабатываемой водоканалом, поставляется на неконтролируемую территорию. В декабре 2017 водоканал употребил электроэнергии на 8 млн 810 тыс. гривен, а оплатил только 4 млн гривен", – отметили в компании.

Ранее сообщалось, что в ОРЛО начали погашать задолженность за воду перед Украиной. Ранее ЛЭО уже отключало водоснабжение на неподконтрольных территориях. Отмечалось, что в течение длительного времени водоканал обеспечивал водоснабжением потребителей ОРЛО, не получая какой-либо компенсации за потребление.