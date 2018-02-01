В Черкасской области город остался без отопления

В Черкасской области в городе Смела осталось без отопления: котельным отключили газ.

Об этом сообщает сайт Смелянского городского совета.

В горсовете отметили, что отключили по указанию предприятия Черкассыгаз.

Ранее сообщалось, что город Славутич Киевской области отключили от газоснабжения за задолженность теплоснабжающего предприятия.