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В Черкасской области город остался без отопления

Отопление
14:23 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В городе Смела Черкасской области по приказу ОАО Черкассыгаз первого февраля все котельные отключили от газа.

В Черкасской области в городе Смела осталось без отопления: котельным отключили газ.

Об этом сообщает сайт Смелянского городского совета.

В горсовете отметили, что отключили по указанию предприятия Черкассыгаз.

Что ждет украинцев с 1 февраля: главные изменения в стране

Ранее сообщалось, что город Славутич Киевской области отключили от газоснабжения за задолженность теплоснабжающего предприятия.

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Новости Украины, Котельня, Отопление, Смела, Черкассыгаз.
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