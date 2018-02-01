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В Черкасской области город остался без отопления
14:23 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: В городе Смела Черкасской области по приказу ОАО Черкассыгаз первого февраля все котельные отключили от газа.
В Черкасской области в городе Смела осталось без отопления: котельным отключили газ.
Об этом сообщает сайт Смелянского городского совета.
В горсовете отметили, что отключили по указанию предприятия Черкассыгаз.
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Ранее сообщалось, что город Славутич Киевской области отключили от газоснабжения за задолженность теплоснабжающего предприятия.
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