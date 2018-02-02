На Луганщине задержаны злоумышленники за вооруженное ограбление

В г.Сватово Луганской области правоохранители задержали злоумышленников, пытающихся совершить вооруженное ограбление 46-летней местной жительницы, сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции области.

"У злоумышленников обнаружили пистолет, маски, скотч и даже строительные мешки. Очевидно, для сортировки награбленного", – рассказал старший спецоперации.

"Бойцы департамента "Корпуса оперативно-внезапного действия" Национальной полиции Украины задержали разбойников с пистолетом и мешками для денег", – резюмируют в ведомстве.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.