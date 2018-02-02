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На Луганщине задержаны злоумышленники за вооруженное ограбление
01:36 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: Вооруженные злоумышленники ворвались в дом, жестоко избив 46-летнюю владелицу квартиры, и пытались вынести оттуда ценные вещи.
В г.Сватово Луганской области правоохранители задержали злоумышленников, пытающихся совершить вооруженное ограбление 46-летней местной жительницы, сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции области.
"У злоумышленников обнаружили пистолет, маски, скотч и даже строительные мешки. Очевидно, для сортировки награбленного", – рассказал старший спецоперации.
"Бойцы департамента "Корпуса оперативно-внезапного действия" Национальной полиции Украины задержали разбойников с пистолетом и мешками для денег", – резюмируют в ведомстве.
Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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