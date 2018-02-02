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СММ ОБСЕ за сутки зафиксировала почти 90 взрывов на Донбассе

ОБСЕ
02:01 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В частности, нарушения были зафиксированы вблизи Донецкой фильтровальной станции, в районе Широкино, в Ясиноватой и Авдеевке.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали почти 90 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии в период с 19:30 30 января до 19:30 31 января, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, однако было зафиксировано больше взрывов (около 85 против 50)", - говорится в отчете.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, включая 3 взрыва, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (7 взрывов)", - говорится в отчете.

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