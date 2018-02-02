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На строительство моста через Сухой Лиман выделят 30 млн гривен
23:22 Пт, 2 Февраль 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: dumskaya.net

Новости Украины: Одесской области на строительство моста через Сухой Лиман в 2018 году выделят из Госфонда регионального развития 30 млн грн.

Одесской области в 2018 году на строительство моста через Сухой Лиман выделят из Государственного фонда регионального развития 30 млн грн.
 
Об этом председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов заявил сегодня во время инспектирования строительства в городе Черноморске. 
 
Он отметил, что при этом настаивает на завершении строительства в 2018 году, так как данный инфраструктурный объект решает, кроме вопросов транспортного потока в порт, вопросы развития туризма. Данное сооружение позволит без проблем и быстро проехать в Черноморск, а «не стоять в пробках перед понтонный переправой».
 
«Учитывая процессы децентрализации и перераспределения средств на места, мы готовы подать заявку в Государственный фонд регионального развития, и из этих ресурсов, которые появятся в распоряжении обладминистрации, частично профинансировать строительство моста в сумме до 30 млн грн. Но, если дадут эти деньги, то местные власти должны пообещать в этом же году достроить мост», - отметил Степанов.
 
В общей сложности, на завершение строительства моста потребуется около 50 млн грн, около 20 млн должны изыскать местные власти.
В сентябре 2017 года в Одесской ОГА заявили, что мост через Сухой лиман построят до лета 2018 года. Подчеркивалось, что вместо «латания дыр» черноморское побережье получит новый инфраструктурный объект. Сообщалось, что в течение последних 30 лет на автодороге Одесса - Черноморск эксплуатируется понтонная переправа, которая требует постоянного ремонта.
 
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Новости Украины, Госфонд регионального развития, Одесская область, Сухой Лиман, Украина.
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1 Комментарий
  • 5990 03.02.2018 01:37

    какие 30 лет?! Её поставили ещё во времена расцвета коммунизма!!

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