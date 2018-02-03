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В центре Киева пьяный водитель протаранил припаркованный автомобиль
Новости Украины: В Киеве на Бессарабке женщина на автомобиле марки Nissan протаранила Мерседес гражданина Германии, виновница могла быть в состоянии алкогольного опьянения.
В Киеве на Бессарабке женщина на Nissan протаранила Мерседес гражданина Германии. Об этом сообщают Вартові Еспресо.
"Водитель Мерседеса рассказывает, что припарковал машину, вышел из машины на 10 минут и услышал звук удара. Когда вышел на улицу то увидел, что в сторону его машины влетел Ниссан, за рулем которого была женщина. Свидетели рассказывают, что она была в состоянии алкогольного опьянения, вела себя неадекватно. Проходить алкотест на месте отказалась, ее забрали в больницу для выявления содержания алкоголя в крови", - говорится в сообщении.
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Авария произошла около семи утра. На месте ДТП до сих пор ждут экспертизу.
Telegraf.com.ua