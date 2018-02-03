Боевики Донбасса начали второй этап военных сборов с резервистами

Командование российских оккупационных войск намерено в принудительном порядке вызвать на военные сборы мужчин до 40 лет, работающих на различных предприятиях, расположенных на неподконтрольных территориях.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки оборонного ведомства.

По его словам, на временно оккупированных территориях Донбасса командование российских оккупационных войск начало второй этап проведения военных сборов с резервистами, который продлится до 10 февраля.

"В рамках мероприятий по подготовке резервов для соединений и частей российских оккупационных войск будет проверяться мобилизационный ресурс на предприятиях и в хозяйствах различных форм собственности. При этом на военные сборы под руководством российских инструкторов в обязательном принудительном порядке будут вызваны все лица мужского пола в возрасте до 40 лет", - отметил спикер.

Кроме того, добавил он, проводится проверка медицинских учреждений с целью отбора лиц, которые находятся на диспансерном учете, однако могут, в случае необходимости, выполнять задачи в составе т.н. военных подразделений оккупантов.