В оккупированный Крым прибыла делегация правых популистов из ФРГ

Сегодня в оккупированный Крым прибыла делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ.

В ее состав вошли депутаты от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Депутаты заявили, что их не беспокоят угрозы Киева запретить им въезд в Украину. "Нас это (угрозы украинских властей) нисколько не беспокоит, мы рассчитываем в будущем посетить Крым еще не раз", — сказал журналистам в аэропорту Симферополя депутат земельного парламента Северный Рейн-Вестфалия Роге Бекамп.

Еще один депутат Увэ Бронзон заявил, что парламентарии надеются, что "с течением времени ситуация вокруг Украины уляжется и будет возможна нормальная работа с Украиной в будущем". Ранее немецкий политик Александр Голанд, который является членом партии "Альтернатива для Германии" назвал Крым "исконно русской территорией".