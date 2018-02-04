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В оккупированный Крым прибыла делегация правых популистов из ФРГ
01:07 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото из открытых источников

Новости Украины: Депутаты заявили, что их не беспокоят угрозы Киева запретить им въезд в Украину.

Сегодня в оккупированный Крым прибыла делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ.

В ее состав вошли депутаты от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Депутаты заявили, что их не беспокоят угрозы Киева запретить им въезд в Украину. "Нас это (угрозы украинских властей) нисколько не беспокоит, мы рассчитываем в будущем посетить Крым еще не раз", — сказал журналистам в аэропорту Симферополя депутат земельного парламента Северный Рейн-Вестфалия Роге Бекамп.

Еще один депутат Увэ Бронзон заявил, что парламентарии надеются, что "с течением времени ситуация вокруг Украины уляжется и будет возможна нормальная работа с Украиной в будущем".  Ранее немецкий политик Александр Голанд, который является членом партии "Альтернатива для Германии" назвал Крым "исконно русской территорией".

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Новости Украины, Крым, оккупированная территория, Россия, Украина, ФРГ.
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