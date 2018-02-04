Сильный снегопад парализовал движение по трассе Киев-Чоп на Львовщине

Во Львовской области в районе курорта Плай между селом Орява и Тухолька образовался затор на трассе Киев-Чоп. Виной всему - мощный снегопад. Об этом сообщил депутат Ужгородского горсовета Виктор Щадей, пишет Mukachevo.net.

По словам очевидца, полиция на месте отсутствует. Спецтехника, которая должна была чистить трассу, застряла вместе с другими автомобилями. Полиция Львовщины предупреждает о сложных дорожных условиях в области из-за непогоды.

"На многих участках дорог области затруднено движение в связи с погодными условиями. Будьте максимально внимательными и осторожными. Соблюдайте правила дорожного движения и по возможности, воздержитесь от поездок, особенно с детьми", - отметили в полиции.