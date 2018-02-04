Прогноз погоды в Украине на 5 февраля: резко похолодает

В ближайшие сутки, 5 февраля, погоду большей части территории Украины будет определять холодный воздух, сообщает Укргидрометцентр. Согласно данным украинского Гидрометцентра, практически на всей территории страны будет минусовая температура.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за весь период метеорологических наблюдений, начиная с 1881 года, в день 5 февраля самая высокая температура была зафиксирована на отметке 10,1 градусов тепла в 2002 году, самая низкая ночью – на отметке 26,0 градусов мороза в 1893 году.

В Киеве в ночь на 5 февраля ожидается от 9 до 11 градусов мороза, днем 5 ... 7 градусов ниже нуля, ветер северо-западный, 5-10 местров за секунду. Осадков не ожидается.

В западных областях сегодня ночью -5...-8 градусов, в Ровенской и Волынской областях - до 11 градусов мороза. Днем в регионе до -7 градусов мороза, возможен снег.

На севере страны ночью -9...-12 градусов, днем до 7 градусов мороза. Существенных осадков не ожидается.

На юге ночью до -3 градусов, днем -1 ... 1 выше нуля. Существенных осадков также не ожидается.

В восточных областях ночью до -8 градусов, днем до 6 градусов мороза. Осадков не прогнозируют

В центральных областях Украины также без осадков, ночью до 7 градусов мороза, днем - до 6 градусов ниже нуля.

В Крыму осадков не ожидается. Температура воздуха ночью -1...+1 градуса, днем -1...+1 градусов.

В Карпатах небольшой снег, температура ночью -5...-7 градуса, днем до -5.