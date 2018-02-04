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В Черкасской области в результате пожара погибла целая семья

Причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования в доме
14:25 Сегодня Телеграф
Фото: ГСЧС

Новости Украины: В Черкасской области в результате пожара в доме погибли пожилая супружеская пара и их сын.

В Черкасской области в Золотоношском районе горел дом, в результате чего погибли пожилая супружеская пара и их сын. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Согласно сообщению, трагедия произошла сегодня утром в селе Гельмязов, Золотоношского района.

"Чтобы добраться до места пожара спасатели из районного центра преодолели более 30 километров. Согласно плана привлечения сил и средств на тушение пожара были также привлечены и волонтеры из местной пожарной команды села Гельмязов", - говорится в сообщении.

Во время ликвидации пожара в одной из комнат дома огнеборцы обнаружили трех человек без признаков жизни.

Как выяснилось позже, погибшие - 76-летняя женщина, ее 76-летний муж и их 52-летний сын.

Спасатели предполагают, что причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования в доме.

Ответственные службы продолжают установление всех обстоятельств происшествия.

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Новости Украины, ГСЧС, Пожар, Происшествие, Черкасская область.
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