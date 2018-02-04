В Черкасской области в результате пожара погибла целая семья

В Черкасской области в Золотоношском районе горел дом, в результате чего погибли пожилая супружеская пара и их сын. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Согласно сообщению, трагедия произошла сегодня утром в селе Гельмязов, Золотоношского района.

"Чтобы добраться до места пожара спасатели из районного центра преодолели более 30 километров. Согласно плана привлечения сил и средств на тушение пожара были также привлечены и волонтеры из местной пожарной команды села Гельмязов", - говорится в сообщении.

Во время ликвидации пожара в одной из комнат дома огнеборцы обнаружили трех человек без признаков жизни.

Как выяснилось позже, погибшие - 76-летняя женщина, ее 76-летний муж и их 52-летний сын.

Спасатели предполагают, что причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования в доме.

Ответственные службы продолжают установление всех обстоятельств происшествия.