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Убийство военнослужащего в Киеве: подозреваемого задержали в Запорожье

Арест
22:51 Вс, 4 Февраль 2018 Телеграф
УНН
Фото из открытых источников

Новости Украины: В Запорожье задержали злоумышленника, который убил военного в ресторане Киева.

Правоохранители задержали злоумышленника, подозреваемого в убийстве военнослужащего в одном из ресторанов Днепровского района Киева, передает пресс-службы прокуратуры Киева.

“По результатам комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний гражданин Азербайджана. 03.02.18 он был задержан в Запорожье”, — говорится в сообщении.

В настоящее время, информации прокуратуры, по согласованию с Киевской местной прокуратурой №4 ему объявлено о подозрении по ч.1 ст.115 УК Украины.

Завтра, 5 февраля, суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, 1 февраля ночью в одном из ресторанов Днепровского района Киева произошла ссора между группой лиц, в результате которой 22-летний мужчина, военнослужащий воинской части 0709 по контракту, получил смертельное ножевое ранение.

По факту убийства военнослужащего начато уголовное производство по статье “умышленное убийство”.

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Новости Украины, Запорожье, Киев, Убийство, Убийство военнослужащего.
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