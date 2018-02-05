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В Мариуполе задержан 20-летний убийца

Молоток
00:15 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости Украины: В Мариуполе задержан 20-летний мужчина, убивший пожилого мужчину.

В Мариуполе в Левобережном районе правоохранители задержали 20-летнего убийцу пожилого мужчины, ранее притягиваемого к уголовной ответственности за мошенничество и распространение наркотиков, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции области.

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"На линию "102" поступило сообщение от женщины, которая нашла своего бывшего 67-летнего мужа с признаками насильственной смерти", – говорится в сообщении.

Правоохранители прибыли на место преступления и в ходе первоочередных следственно-оперативных действий установили обстоятельства преступления, а также проживание злоумышленника. После этого оперативники Кальмиусского отделения полиции задержали его в Левобережном районе.

Как информирует пресс-служба ведомства, "выяснилось, что мужчины познакомились в интернет-сети, длительное время общались, после чего хозяин (67-летний гражданин – ред.) пригласил злоумышленника к себе в гости, не подозревая, что новый знакомый приготовился к убийству".

Отмечается, что злоумышленник ранее принесенным с собой молотком нанес несколько ударов по голове жертвы, которые оказались несовместимыми с жизнью".

Полицейские также выяснили, что злоумышленник захватил с места преступления личные вещи потерпевшего.

В настоящее время устанавливаются полные обстоятельства преступления, следователи изъяли вещественные доказательства.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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Новости Украины, Мариуполь, Молоток, Новости Мариуполя, Убийство, Украина.
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