Задержан грузовик со спиртом, который разливали в бутылки элитных напитков

На автодороге Житомир-Могилев-Подольский Винницкой области задержан грузовик с 25 тоннами спирта и разоблачена попытка его незаконной транспортировки с целью сбыта, проинформировал спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

"25 тонн спирта уже не будет разлито в бутылки с этикетками элитного алкоголя модных мировых брендов. В Винницкой области разоблачили попытку его незаконной транспортировки с целью сбыта", – сообщил он.

Отмечается, что на автодороге Житомир – Могилев-Подольский на одной из заправочных станций Жмеринского района задержали грузовой, прицепе которого обнаружили более 25 тонн жидкости с запахом спирта.

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.204 УК Украины по факту незаконного хранения с целью сбыта подакцизных товаров.

По словам А.Лысенко, в суд готовится ходатайство о наложении ареста на транспортное средство и имущество. Назначаются экспертизы. Досудебное расследование продолжается.