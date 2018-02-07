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Штаб: Боевики усилили агрессию в отношении местных жителей

Красногоровка
14:43 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Боевики активизировались на линии столкновения в зоне АТО и усилили агрессию в отношении местных жителей.

Незаконные вооруженные формирования на линии столкновения в зоне проведения антитеррористической операции активизировали применение запрещенного вооружения, стали более агрессивно обращаться с населением оккупированных территорий и увеличили количество запрещенных зон вокруг объектов с артсистемами, подчеркивают в пресс-центре штаба АТО.

"Прикрываясь учениями так называемых "армейских подразделений", что в эти дни активно проводятся на территории временно захваченных отдельных районов Донецкой и Луганской областей … под наблюдением российских кураторов, противник применил против сил антитеррористической операции запрещенные Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометы. Нагло нарушая ключевые договоренности вышеуказанных соглашений по отводу тяжелого вооружения на определенные расстояния, командование российско-оккупационных войск продолжает нагнетать обстановку по обе стороны линии столкновения", - говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбуке.

В Донецкой области от взрыва пострадали трое детей

Кроме провокаций против сил АТО и представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, противник увеличивает количество военных преступлений против человечности.

"С начала февраля боевики … стали агрессивнее себя вести с местными жителями и увеличили количество провокационных обстрелов населенных пунктов, обвиняя при этом силы антитеррористической операции. Вследствие этих обстрелов разрушается как частное жилье, так и инфраструктура Донбасса", - подчеркивают в штабе.

В пресс-центре также назвали очередным циничным актом ограничения прав и свобод граждан Украины, находящихся на территории ОРДЛО, запрет выезда так называемых государственных служащих и увеличение запрещенных зон вокруг объектов, где скрываются артиллерийские системы и другое тяжелое вооружение противника.

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Новости Украины, АТО, Боевики, Донбасс, Штаб.
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