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В Одессе задержали боевика ОРДО, который собирал данные для России

Боевиик
14:53 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Сб

Новости Украины: СБУ задержала в Одессе боевика террористической организации "ДНР", завербованного ФСБ РФ.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Одессе боевика террористической организации "ДНР", который прибыл в область для выполнения задач ФСБ РФ.

Как сообщает в среду пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что житель Одесской области в июне 2014 года в составе группы из двадцати наемников прошел обучение на одном из военных полигонов Ростовской области РФ. После этого боевика зачислили в состав одного из незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". В том же месяце он уже находился на передовых позициях террористов в Шахтерском районе Донецкой области и принимал участие в вооруженном противостоянии силам АТО.

Впоследствии, находясь в РФ, мужчину завербовали сотрудники ФСБ. От кураторов он получил задание – вернувшись в Одесскую область, собирать актуальные разведывательные сведения об обстановке в регионе, в частности в прилегающих к так называемому Приднестровью районах. Кроме того, он должен был "отработать" нелегальные каналы проникновения на территорию Украины по приднестровскому региону Республики Молдова.

Сотрудники украинской контрразведки получили оперативную информацию о прибытии бывшего боевика в Одессу с территории временно аннексированного Крыма и задержали его.

Боевику объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Новости Украины, Боевики, ДНР, ОРДЛО, СБУ, ФСБ РФ.
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