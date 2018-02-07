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В Харькове родителей обвиняют в убийстве трехлетнего сына

Суд
15:13 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: По данным следствия ребенка систематически избивали и морили голодом, физическое и психологическое насилие длилось более года и закончилось смертью ребенка.

В Харькове будут судить родителей, подозреваемых в истязаниях до смерти своего трехлетнего сына. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, на этой неделе прокуратура направила в Октябрьский райсуд Харькова обвинительный акт в отношении отца и матери 3-летнего мальчика, который умер от голода и избиений в сентябре 2017 года.

Согласно информации руководителя местной прокуратуры Александра Фильчакова, досудебным расследованием установлено, что ранее судимый за кражу отец малыша систематически избивал ребенка. Причем это происходило в присутствии матери, однако она даже не пыталась остановить издевательства. После очередного избиения в августе 2017 года у ребенка была сломана нога. Через несколько дней отец сломал сыну еще и ребра. Мальчик перестал ходить. Но, вместо того, чтобы отвезти малыша в больницу, отец продолжал избивать ребенка. Как следствие, у мальчика возникла еще и тяжелая черепно-мозговая травма. Все это время ребенок страдал от физической боли и длительное время ничего не ел. Затем мальчик впал в кому.

"Скорую медицинскую помощь вызвала знакомая матери, которая пришла в гости. 26 сентября 2017 года малыша в состоянии крайне тяжелого физического истощения и с телесными повреждениями доставили в больницу. Утром, не приходя в сознание, мальчик умер. Согласно заключению экспертов, смерть ребенка наступила в результате голода и постоянного физического и психологического насилия, которое носило характер особого мучения и продолжалось более года", - отметил А. Фильчаков.

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26-летней матери инкриминируется злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия, и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ст. 166, ч. 2 ст. 121 УК Украины). 31-летнему отцу - истязания, умышленное нанесение телесных повреждений и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч.1 ст. 127, ч.1 ст. 122, ч. 2 ст. 121 УК Украины). Сейчас по требованию прокуратуры отец находится под стражей. К матери применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Максимальная санкция статей предусматривает 10 лет лишения свободы. Первое заседание суда по делу назначено на 14:00 пятницы, 16 февраля.

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Новости Украины, Мучения, Ребенок, Родители, Смерть, Харьков.
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