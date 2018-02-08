Ситуация на Донбассе: СММ ОБСЕ за сутки зафиксировала около 300 взрывов

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали около 300 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии в период с 19:30 5 февраля по 19:30 6 февраля, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, среди прочего, примерно 220 взрывов (против примерно 200 за предыдущий отчетный период", - говорится в отчете.

В частности, в Донецкой области нарушения перемирия были зафиксированы у Донецкой фильтровальной станции, Светлодарска, Ясиноватой, Лебединского и Васильевки.

В частности, вечером 5 и ночью 6 февраля, находясь в Светлодарске (57 км северо-восточнее Донецка), наблюдатели слышали 56 взрывов.

Кроме того, в первой половине дня 6 февраля, осуществляя наблюдение на железнодорожной станции в Ясиноватой (16 км северо-восточнее Донецка), в течение более 6 часов команда СММ слышала примерно 92 взрыва неопределенного происхождения.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в том числе около 80 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда СММ не зафиксировала ни одного случая нарушения режима прекращения огня", - говорится в отчете.

В Луганской области наблюдатели зафиксировали нарушения перемирия неподалеку от населенных пунктов Мирное и Алмазная.