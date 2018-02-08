В Харькове у торговцев наркотиками изъяли "товара" на 400 тыс

В Харькове пресечена деятельность межэтнической группы торговцев наркотиками, изъято "товара" на 400 тыс. грн.

Об этом журналистам рассказал начальник Управления противодействия наркопреступности ГУ Нацполиции в Харьковской области Анатолий Козарь.

"Спецоперация проведена 6 февраля силами Управления противодействия наркопреступности, следственного управления ГУ НП в Харьковской области, спецназовцев харьковского "КОРД" под процессуальным руководством областной прокуратуры. Все пятеро членов преступной группы, сложившейся на этнической основе с межрегиональными связями, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. У них изъято наркотиков на сумму почти 400 тыс. грн. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества", - отметил Козарь.

"Организовал преступную группу 36-летний гражданин Палестины. Он отвечал за поставки наркотиков, сбыт и распределение обязанностей между членами группы, контролировал денежные доходы, полученные от незаконного оборота наркотиков. Хранить наркозелье преступникам помогала 37-летняя уроженка Сумской области, которая жила в пригороде Харькова. Она также расфасовывала товар по дозам для дальнейшей реализации и помогала вести "черную" бухгалтерию", - добавил Козарь.

Также в составе группы действовали 22-летний одессит и 25-летний гражданин Ирака. Они сбывали наркотики исключительно студентам-иностранцам, которые учились в вузах Харькова.

Канал поступления наркотиков наладил 55-летний гражданин Египта, который жил в Полтаве и отвечал за поставки наркотиков и дальнейшее их распределение среди сбытчиков указанной группы. Во время обысков по адресам проживания фигурантов изъято 105 фасованных пакетов с наркозельем и материальные ценности, полученные преступным путем: наличные в сумме почти 41 тыс. грн., банковские карточки, документы на право собственность жилья, мобильные телефоны.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.