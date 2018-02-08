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Гражданина Беларуси обвинили в шпионаже против Украины

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14:44 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Сообщается, что обвиняемый периодически приезжал на территорию Украины, в частности в г. Чернигов и собирал сведения, составляющие государственную тайну.

Завершено расследование по факту шпионажа гражданином Республики Беларусь, которое осуществлялось под процессуальным руководством прокуратуры Черниговской области. Об этом сообщил представитель ГПУ Андрей Лысенко.

"В частности, прокуратурой утверждено обвинительное заключение в уголовном производстве, которое расследовалось следователями управления СБУ в области. Следствием установлено, что в период с июня 2016 по июнь 2017 обвиняемый периодически приезжал на территорию Украины, в частности в г. Чернигов. Он собирал сведения, составляющие государственную тайну в сфере государственной безопасности и охраны правопорядка Украины относительно проведения антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

Сейчас обвинительный акт в отношении гражданина Республики Беларусь в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.114 УК Украины (шпионаж), направлено в суд. К обвиняемому по решению суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Новости Украины, Беларусь, ГПУ, СБУ, Украина, Чернигов, Шпионаж.
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