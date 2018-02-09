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Территория Донбасса почти в 7000 кв.км требует срочной очистки от мин

Ирина Фриз
01:41 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: На Донбассе необходимо расчистить от мин почти 7 тысяч квадратных километров.

На Донбассе, где с 2014 года продолжается антитеррористическая операция, требует расчистки от мин территория почти в семь тысяч квадратных километров.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Фриз (фракция БПП).

"По состоянию на сегодняшний день мы говорим о необходимости проведения мероприятий противоминной деятельности на территории около 7000 км, из которых можно считать очищенными только 260 км", - отметила она

По словам Фриз, вопросы законодательного урегулирования мероприятий противоминной деятельности требует безотлагательного решения, поскольку его блокирование приводит к потерям как среди военных, так и среди гражданского населения. В частности, свыше 300 детей уже получили повреждения.

Депутат также выразила убеждение, что пострадавшие в результате подрыва на мине должны получать статус инвалидов войны.

Тема разминирования обсуждается в четверг в ходе круглого стола на тему: "Проблемные вопросы мероприятий противоминной деятельности на территории Украины" при участии посла Швейцарии в Украине Гийома Шойрера, представителей посольств США, Канады, Великобритании, Германии, ОБСЕ, международных неправительственных организаций. Организатором выступило Министерство обороны Украины.

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Новости Украины, АТО, Восток Украины, Донбасс, Ирина Фриз.
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