Территория Донбасса почти в 7000 кв.км требует срочной очистки от мин

На Донбассе, где с 2014 года продолжается антитеррористическая операция, требует расчистки от мин территория почти в семь тысяч квадратных километров.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Фриз (фракция БПП).

"По состоянию на сегодняшний день мы говорим о необходимости проведения мероприятий противоминной деятельности на территории около 7000 км, из которых можно считать очищенными только 260 км", - отметила она

По словам Фриз, вопросы законодательного урегулирования мероприятий противоминной деятельности требует безотлагательного решения, поскольку его блокирование приводит к потерям как среди военных, так и среди гражданского населения. В частности, свыше 300 детей уже получили повреждения.

Депутат также выразила убеждение, что пострадавшие в результате подрыва на мине должны получать статус инвалидов войны.

Тема разминирования обсуждается в четверг в ходе круглого стола на тему: "Проблемные вопросы мероприятий противоминной деятельности на территории Украины" при участии посла Швейцарии в Украине Гийома Шойрера, представителей посольств США, Канады, Великобритании, Германии, ОБСЕ, международных неправительственных организаций. Организатором выступило Министерство обороны Украины.