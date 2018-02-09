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Карта АТО: Боевики сосредоточили обстрелы на Донецком направлении

Учения
14:32 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк сообщил, что на Донецком направлении обстановка не изменилась, боевики продолжают незначительную активность.

В результате прицельных обстрелов боевиками позиций украинских военных один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом заявил во время брифинга в пятницу спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"В результате вражеских обстрелов один наш защитник получил боевые травмы. Пострадавшего оперативно отправили в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья нашего военного оценивается как удовлетворительное", - отметил он.

Как сообщил Гуцуляк, на Донецком направлении обстановка без существенных изменений, боевики продолжают незначительную активность – за прошедшие сутки здесь состоялись 4 обстрела позиций Вооруженных сил Украины со стороны незаконных вооруженных формирований. Так, в районе населенного пункта Широкино опорный пункт украинских военных оказался под огнем из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибром 120-мм.

"В сторону украинских военных были выпущены 12 мин этого калибра. Из минометов калибра 82-мм и гранатометов противник открывал огонь по нашим позициям возле населенных пунктов Водяное и Пески. В сторону украинских военных боевики выпустили 9 мин. Военнослужащие ВСУ ответный огонь не открывали", - заявил спикер.

Гуцуляк также отметил, что на Луганском направлении за прошедшие сутки не зафиксирован ни один обстрел.

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Новости Украины, Боевики, Карта АТО, Обстрелы, Ситуация на Донбассе.
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