В Киеве предлагают обезопасить пассажирские перевозки

Директор столичного Департамента транспортной инфраструктуры Сергей Симонов заявляет, что сегодня существует очень большая необходимость внести изменения в законодательство, чтобы ужесточить ответственность перевозчиков за нарушение требований безопасности пассажирских перевозок.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В частности, Симонов сообщил, что с начала года Департамент транспортной инфраструктуры разорвал 4 договора на обслуживание маршрутов №№ 441, 565, 464 и 498. Такое решение было принято после плановых проверок частных перевозчиков, во время которых обнаружили нарушения условий договора об организации перевозок пассажиров.

"Городские власти будут жестко реагировать на малейшие нарушения в предоставлении услуг перевозчиками, так как безопасность пассажиров для нас - в приоритете. Если перевозчик выполняет работу некачественно, мы не позволим ему рисковать здоровьем и жизнью людей. Поэтому новыми конкурсами предусмотрены более строгие условия", - отметил Симонов.

По его словам, сейчас это тот рычаг воздействия, который сможет улучшить ситуацию с предоставлением услуг частными перевозчиками.