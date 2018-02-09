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В Киеве предлагают обезопасить пассажирские перевозки

Маршрутки Киева
14:49 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Власти Киева заявляют о необходимости законодательно ужесточить ответственность частных перевозчиков за безопасность пассажиров.

Директор столичного Департамента транспортной инфраструктуры Сергей Симонов заявляет, что сегодня существует очень большая необходимость внести изменения в законодательство, чтобы ужесточить ответственность перевозчиков за нарушение требований безопасности пассажирских перевозок.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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В частности, Симонов сообщил, что с начала года Департамент транспортной инфраструктуры разорвал 4 договора на обслуживание маршрутов №№ 441, 565, 464 и 498. Такое решение было принято после плановых проверок частных перевозчиков, во время которых обнаружили нарушения условий договора об организации перевозок пассажиров.

"Городские власти будут жестко реагировать на малейшие нарушения в предоставлении услуг перевозчиками, так как безопасность пассажиров для нас - в приоритете. Если перевозчик выполняет работу некачественно, мы не позволим ему рисковать здоровьем и жизнью людей. Поэтому новыми конкурсами предусмотрены более строгие условия", - отметил Симонов.

По его словам, сейчас это тот рычаг воздействия, который сможет улучшить ситуацию с предоставлением услуг частными перевозчиками.

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Все по теме:

Новости Украины, КГГА, Киев, Ответственность перевозчиков, Пассажирские перевозки, Сергей Симонов.
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