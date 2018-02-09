В Киеве назвали сроки реконструкции роддома №5

Реконструкция Киевского родильного дома №5 продлится до 2020 года, а первая очередь завершится в этом году.

Как сообщает пресс-служба Киевского городского головы, об этом сказал главный врач роддома Михаил Макаренко во время встречи с мэром столицы Виталием Кличко, который посетил медучреждение для ознакомления с ходом ремонтных работ.

Как отмечалось, после реконструкции родильный дом станет современным перинатальным центром 3-го уровня.

"Первую очередь реконструкции мы завершим в этом году. А в 2019 году закончим второй этап и, думаю, в конце 2019 - начале 2020 года мы увидим то, о чем мы мечтали, - новый, современный перинатальный центр", - отметил Макаренко.

Кличко осмотрел новое оборудование для отделения интенсивной терапии и реанимации новорожденных.

Мэр подчеркнул, что столичные власти уже закупили оборудование для отделения интенсивной терапии и реанимации новорожденных, современный рентгеновский аппарат, который позволяет проводить обследование детей без вреда для здоровья, также больница получила систему ультразвуковой диагностики. Для экстренных случаев приобретен аппарат искусственной вентиляции легких и система интенсивной терапии для новорожденных. На территории роддома уже построили кислородную станцию для спасения младенцев.

Согласно сообщению, с конца декабря 2017 года в Киеве была внедрена система раннего скрининга новорожденных на предмет выявления проблем со слухом на медицинском оборудовании, закупленном за средства городского бюджета в 2017 году - 8 систем скрининга слуха для всех родовспомогательных учреждений здравоохранения и Городского медицинского центра проблем слуха и речи "СУВАГ». В частности, в Киевском городском роддоме №5 было проведено 197 скрининговых исследований у новорожденных на проблемы со слухом по состоянию на 1 февраля с момента внедрения.

Как отметил Кличко, роддом №5 является одним из самых больших в Киеве и в прошлом году в нем родились более 4 тыс. младенцев.

"Это пример того, какими роддома и больницы в Киеве должны быть. Сейчас здесь идет реконструкция, чтобы этот родильный был еще лучше, закупается новое оборудование. Это учреждение станет одним из трех современных перинатальных центров, которые мы создаем в столице", - сказал Кличко.

Мэр отметил, что медучреждение принимает также беременных высокого риска и рожениц с осложнениями со всего города и Украины в целом.