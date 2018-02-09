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Прогноз погоды на 10 февраля: пройдет мокрый снег

Снег в столице
15:36 Сегодня Телеграф
Telegraf
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Украине в субботу, 10 февраля, пройдет небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица.

10 февраля ожидается небольшой мокрый снег. Только в южной части днем и большинстве западных областей без осадков. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла (ночью на западе 2-7° мороза, днем на юге страны 1-6° тепла).

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 10 февраля самая высокая температур днем была +10,3 в 2002 году, самая низкая ночью -25,6 в 1911 году.

В Киеве – небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем около 0°.

В западных областях Украины ожидается снег, ночью местами сильный; температура в течение суток -1...+3 градуса.

В Карпатах местами снег, температура воздуха ночью 0...-2 градуса, днем 0...+2. 

На севере Украины снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 0...+2. 

В центре Украины прогнозируется мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, ночью в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях местами сильные осадки; температура в течение суток -1...+2. Ветер южный, 7-12 м/с.

В южной части ночью – умеренный дождь, днем небольшой дождь; температура ночью -1...+1 днем +3...+5 градусов тепла. Ветер южный, 7-12 м/с.

В Крыму без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 градуса, днем +5...+7 градусов.

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Новости Украины, 10 февраля, Мокры снег, Осадки, Погода в регионах, Прогноз погоды в Украине.
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