Киевсовет поддержал петицию о сносе часовни возле Десятинной церкви

Комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования поддержала петицию о сносе незаконной часовни УПЦ МП на территории Национального музея истории Украины.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии в пятницу.

"Комиссия поддерживает петицию и поручает исполнительному органу осуществить все необходимые и достаточные юридические, правовые действия, чтобы выполнить требования петиции", - сказал депутат Киевсовета Александр Харченко.

Как сказал председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства Александр Мищенко, комиссия также рекомендовала городскому голове поддержать соответствующую петицию.

"Предлагаем аппарату КГГА в случае установления факта незаконного размещения сооружения часовни Украинской православной церкви Московского патриархата на территории Национального музея истории Украины рекомендовать Киевскому городскому голове поддержать электронную петицию №6972 и поручить структурным подразделениям КГГА принять все предусмотренные действующим законодательством меры, направленные на устранение выявленных нарушений в кратчайший срок", - сказал А. Мищенко.

Также комиссия поддержала обращение к Национальному музею истории Украины с рекомендацией сотрудничать с КГГА для выполнения петиции граждан.

По словам автора петиции Вячеслава Толпиги, данный земельный участок принадлежит громаде Киева и был передан в постоянное пользование Национальному музею истории Украины для сохранения этого памятника без изменения целевого назначения.

"Данный земельный участок был предоставлен в постоянное пользование в 1998 году Национальному музею истории Украины. Это памятник истории национального и всемирного значения", - сказал В. Толпига.

Киевский городской голова Виталий Кличко поручил постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, а также профильному заместителю председателя КГГА и исполнительному органу Киевсовета (КГГА) рассмотреть электронную петицию в установленном порядке.