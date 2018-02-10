Прогноз погоды на 11 февраля: похолодает, местами пройдет снег и дождь

В Украине в воскресенье, 11 февраля, погоду будет определять прохладная и влажная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в восточных и большинстве северных областей ожидается небольшой снег, днем в южной части и большинстве центральных регионов - дождь с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в южной части северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, в западных областях до 8° мороза, в южных и восточных частях около 0°; днем от 2° мороза до 3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 11 февраля самая высокая температура днем была 8,8° в 1958 и 1997 годах, самая низкая ночью -25,0° в 1909 году.

В Киеве 11 февраля ночью ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

В западных областях Украины без осадков, температура в течение суток -3...+2 градуса.

В Карпатах осадков не ожидается, температура воздуха ночью -3...-5 градуса, днем 0...+2.

На севере Украины без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в течение суток -2...+2.

В центре Украины местами пройдет дождь со снегом; температура в течение суток -1...+2. Ветер южный, 7-12 м/с.

В южной части умеренный дождь со снегом; температура ночью -1...+1, днем 0...+3 градусов тепла. Ветер южный, 7-12 м/с.

В Крыму местами пройдет дождь, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +3...+5 градусов.