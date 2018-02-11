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ГСЧС: В Одесской области обнаружена взрывчатка времен Второй мировой
03:20 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: В Одесской области спасатели обнаружили и обезвредили взрывчатку времен Второй мировой.

В Одесской области вблизи железнодорожных путей спасатели изъяли и обезвредили взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"7 февраля в 19:35 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что за пределами с. Красное Тарутинского района на обочине железнодорожного пути 194 км. перегона Арциз - Березино Одесской железной дороги найдены два предмета похожих на артиллерийские снаряды", – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что специалисты-пиротехники идентифицировали обнаруженные находки как артиллерийские снаряды калибра 152 мм. времен Второй мировой войны. Спасатели изъяли и обезвредили взрывоопасные предметы.

В результате дальнейшего обследования указанного участка территории железной дороги спасатели обнаружили и обезвредили скопленные боеприпасы.

"9 февраля изъято и уничтожено снарядов калибра 20 мм. - 20 единиц калибра 122 мм. - 11 единиц калибра 152 мм. - 19 единиц. В течение 10 февраля изъято снарядов калибра 20 мм. - 19 единиц, 76 мм. - 2 единицы, 152 мм. - 7 единиц", – констатировали в ведомстве

В настоящее время продолжаются дальнейшие работы.

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Новости Украины, Взрывчатка, ГСЧС, Одесская область.
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