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Новости: В Украине начали работу группы по ликвидации задолженности по алиментам В Украине начали работу группы по ликвидации задолженности по алиментам
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В Украине начали работу группы по ликвидации задолженности по алиментам

Дети
16:04 Сегодня Телеграф
pravda.com.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Пока такие группы работают только в Киевской и Запорожской областях, но уже до конца февраля проводить работу начнут во всех областях.

В Киевской и Запорожской областях начали действовать первые мобильные группы по ликвидации задолженности по оплате алиментов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

По данным ведомства, во-первых, они проводят разъяснительную работу среди государственных исполнителей относительно применения норм нового закона об усилении защиты права ребенка на содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов.

"Они объясняют, какое средство и как можно на практике применять к должникам", - рассказали в пресс-службе.

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Кроме того, отметили там, мобильные группы проводят проверку состояния выполнения решений по взысканию алиментов с недобросовестных должников.

"Мобильные группы контролируют, правильно ли работают государственные исполнители, все ли они вовремя делают", - пояснили в министерстве.

Там рассказали, что в состав таких групп входят специалисты центрального и местных управлений государственной исполнительной службы Минюста.

По информации пресс-службы, до конца февраля аналогичные мобильные группы проведут проверки во всех регионах Украины.

Кроме этого, сейчас идет создание Центрального и региональных штабов по мониторингу и контролю за выполнением органами государственной исполнительной службы решений о взыскании алиментов.

В Минюсте напомнили, что этот закон ввел в действие новые меры принуждения к неплательщикам алиментов. В частности, тех, кто не платит алименты более 6 месяцев, будут лишать права выезжать за границу, управлять автомобилем, пользоваться оружием и охотиться, решать, имеют ли право их дети покидать территорию страны.

Кроме того, должников будут привлекать к административной ответственности в виде выполнения общественно полезных работ, оплата за которые пойдет на погашение долга перед ребенком.

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Новости Украины, Алименты, Должники, Задолженность по алиментам, Министерство юстиции, Минюст, Украина.
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