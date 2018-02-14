Карта АТО: Ситуация на Донбассе обострилась, боевики активно стреляют

За прошедшие сутки ситуация в зоне АТО обострилась, боевики активно обстреливали украинские позиции из крупнокалиберных артиллерийских систем и тяжелых минометов. Об этом заявил на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"В общем, незаконные вооруженные формирования выпустили около 10 снарядов из артиллерии калибра 122 мм, 187 мин из минометов калибра 120 мм, и около 30 снарядов из минометов калибра 82 мм", - отметил он.

На Луганском направлении, по словам спикера, боевики совершили 14 прицельных обстрелов. Наибольшую активность боевики проявляли в районе Светлодарской дуги. Вблизи Троицкого и Луганского боевики открывали огонь чаще всего.

В районе Троицкого в течение 5-часового обстрела украинских позиций боевики выпустили 150 снарядов с 122-мм артиллерии и из минометов калибров 120 и 82 мм, применили крупнокалиберные пулеметы, зенитную установку и гранатометы.

"Также враждебные обстрелы из минометов калибров 120 и 82 мм по нашим позициям произошли в районе Попасной и Новозвановки. Огнем из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник беспокоил наших защитников вблизи Майорска, Зайцевого, Станицы Луганской и Светлодарска", – добавил спикер Минобороны.

За сутки украинские военные 5 раз открывали ответный огонь из штатного пехотного вооружения. В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал.