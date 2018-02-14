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Дома в Марьинке снова подключены к электросети

ЛЭП
16:00 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: В Марьинке полностью восстановлено электроснабжение.

Энергетики полностью восстановили отсутствовавшее две недели из-за повреждения боевиками ЛЭП и подстанции энергоснабжение Марьинки, сообщил глава Донецкой областной государственной администрации (ОГА) Павел Жебривский в среду днем.

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"В Марьинке полностью восстановили электроснабжение. 300 абонентов, которые почти две недели были без электричества, наконец получили "свет" в свои дома", - написал он в своей странице в соцсети "Фейсбук".

Глава ОГА напомнил, что ЛЭП и трансформаторная подстанция были повреждены 5 февраля "во время обстрела со стороны рашистских оккупантов окрестностей Марьинки".

"Аварийные бригады не могли приступить к работе, поскольку местность простреливается, а орки не подтверждали установление режима тишины. Как только при посредничестве ОБСЕ гарантии безопасности были получены, электрики взялись за восстановление поврежденного оборудования и справились за полдня. Спасибо им за оперативную и качественную работу", - написал П.Жебривский.

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Новости Украины, Донецкая ОГА, ЛЭП, Марьинка, ОБСЕ, Павел Жебривский, Электричество в Марьинке, Энергетики.
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