Вверх
Мобильная версия
>
>
Gunsel любит своих пассажиров!
Новости: Стало известно о 17 погибших при стрельбе в школе во Флориде Стало известно о 17 погибших при стрельбе в школе во Флориде
Новости: Турчинов и посол Франции обсудили военное-техническое сотрудничество Турчинов и посол Франции обсудили военное-техническое сотрудничество
Новости: "Реал" уверенно разобрался с ПСЖ в первом матче 1/8 финала ЛЧ "Реал" уверенно разобрался с ПСЖ в первом матче 1/8 финала ЛЧ
X

В Киеве правоохранители задержали группу лиц за сутенерство

Наручники
01:04 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В настоящее время задержаны двое организаторов нелегального бизнеса, а также администратор-диспетчер и водитель-охранник.

Сотрудники прокуратуры и полиции Киева разоблачили четырех человек, которые занимались сутенерством на территории столицы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Киевской местной прокуратурой №7 совместно с Подольским управлением полиции и Департаментом борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Украины разоблачили четырех человек, которые длительное время занимались сутенерством на территории Киева", - говорится в сообщении.

По результатам проведенных обысков по месту жительства участников преступной группировки и функционирования "борделя" правоохранители обнаружили и изъяли черновые записи, рекламные объявления, "черную бухгалтерию", банковские карты и телефоны.

"Кроме того, в рамках досудебного расследования был задокументирован факт предоставления сексуальных услуг за 1200 грн", - отметили в прокуратуре.

Задержаным готовится сообщение о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 303 УК Украины (вовлечение в занятие проституцией, сутенерство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Бордель, Киев, Полиция, Предоставление сексуальных услуг, Сутенерство.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

СБУ пресекла показ российских телеканалов в отелях Закарпатья Дома в Марьинке снова подключены к электросети Карта АТО: Ситуация на Донбассе обострилась, боевики активно стреляют

Последние новости

В Тернополе в результате пожара пострадала работница архива Президент ЮАР объявил об отставке Названы типичные предсмертные симптомы
Сегодня читают
01 "Реал" 3:1 ПСЖ: события матча
02 Забудьте о проблеме выпадения волос: раскрываем секреты
03 "Шахтер" сменил место регистрации
04 АЕК - "Динамо": слова капитана киевлян перед матчем
05 Ароматное похудение: названа специя, которая поможет сбросить вес
Новости сегодня
04:13 Названы бытовые привычки, помогающие похудеть
03:54 В Нидерландах вводят автоматическое согласие на донорство органов
03:42 В ОБСЕ увидели угрозу в размещении боевиками остатков боеприпасов в музее
03:38 Буффон продолжит выступать за сборную Италии
03:22 Суд над Трухановым состоится 15 февраля
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Гройсман: Реальная зарплата выросла на 19% Гройсман: Реальная зарплата выросла на 19%
Новости: Украина согласилась пойти на уступки Венгрии Украина согласилась пойти на уступки Венгрии
Новости: Саакашвили получил европейское удостоверение личности Саакашвили получил европейское удостоверение личности
Новости: Курьезные иллюстрации веселой толстушки Хильды, от которой вы будете без ума Курьезные иллюстрации веселой толстушки Хильды, от которой вы будете без ума
Добавить комментарий
0