В Киеве правоохранители задержали группу лиц за сутенерство

Сотрудники прокуратуры и полиции Киева разоблачили четырех человек, которые занимались сутенерством на территории столицы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Киевской местной прокуратурой №7 совместно с Подольским управлением полиции и Департаментом борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Украины разоблачили четырех человек, которые длительное время занимались сутенерством на территории Киева", - говорится в сообщении.

По результатам проведенных обысков по месту жительства участников преступной группировки и функционирования "борделя" правоохранители обнаружили и изъяли черновые записи, рекламные объявления, "черную бухгалтерию", банковские карты и телефоны.

"Кроме того, в рамках досудебного расследования был задокументирован факт предоставления сексуальных услуг за 1200 грн", - отметили в прокуратуре.

Задержаным готовится сообщение о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 303 УК Украины (вовлечение в занятие проституцией, сутенерство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).