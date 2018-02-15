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В Тернополе в результате пожара пострадала работница архива

Место происшествия
01:55 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ГСЧС

Новости Украины: Спасатели эвакуировали 60 взрослых и 31 ребенка, спасли 17 детей.

В результате пожара в государственной детской коммунальной больнице города Тернополя пострадала работница архива, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Всего пожарные, с помощью спецсредств, спасли 17 детей, и вывели на свежий воздух 31 ребенка и 60 взрослых. Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 18:45 пожар был локализирован, а 19:30 полностью ликвидирован. В результате пожара травмировалась работница архива 1948 года. Ее с ожогами пальцев и признаками отравления угарным газом госпитализировали", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило 14 февраля в 18.15 в оперативно-диспетчерскую службу Управления ГСЧС.

В госслужбе сообщили, что возгорание возникло в подвальном помещении одного из корпусов лечебного учреждения, горели материалы в архивном помещении, ориентировочная площадь пожара 30 квадратных метров.

К ликвидации возгорания было привлечено 7 единиц специальной пожарной техники и 32 человека личного состава.

Руководил тушением пожара начальник управления ГСЧС Украины в Тернопольской области полковник службы гражданской защиты Виктор Маслей

Причины и материальный ущерб - устанавливаются.

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Новости Украины, Пожар, Пострадавшие, Происшествие, Тернополь.
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