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В Чернигове белорусу, обвиняемому в шпионаже, продлили арест

Суд
03:05 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Защитники белоруса собираются обжаловать решение суда.

Черниговский районный суд Черниговской области продолжил срок содержания под стражей гражданину Беларуси Юрию Політіці до 14 апреля.

Об этом сообщает белорусская редакция "Радио Свобода".

"Черниговский районный суд Черниговской области продлил до 14 апреля пребывание гражданина Беларуси Юрия Политики под стражей", - идет речь в сообщении.

По информации издания, судебное заседание состоялось несмотря на отсутствие адвокатов обвиняемого по уважительным причинам. 

Как сообщалось, Политику обвиняют в том, что в период с июня 2016 по июнь 2017 лет он периодически приезжал на территорию Украины, в частности в Чернигов, где собирал сведения, которые представляют государственную тайну в сфере государственной безопасности и охраны правопорядка Украины относительно проведения антитеррористической операции.

Летом 2017-го он был задержан на Черниговщине.

Санкция инкриминируемой ему ч.1 ст.114 Уголовного кодекса Украины(шпионаж) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Новости Украины, Белорусь, Суд, Чернигов, Шпионаж.
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