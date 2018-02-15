В ОБСЕ увидели угрозу в размещении боевиками остатков боеприпасов в музее
Новости Украины: В СММ ОБСЕ считают, что размещение боевиками остатков боеприпасов в музее в Старобешево несет угрозу для посетителей.
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) считают, что размещение контролируемыми Россией боевиками остатков боеприпасов в музее в оккупированном Старобешево Донецкой области угрожает его посетителям.
Об этом говорится в отчете миссии в период с 19:30 12 февраля до 19:30 13 февраля, опубликованном на сайте ОБСЕ.
"В музее в населенном пункте Старобешево (неподконтрольный правительству, 32 км к юго-востоку от Донецка) наблюдатели видели остатки боеприпасов, которые были выставлены в нескольких экспозициях. Работники музея сообщили СММ о том, что цель этих экспозиций - повышение уровня осведомленности местных жителей, в частности, школьников, об опасности, которую представляют мины и неразорвавшиеся боеприпасы", - говорится в отчете.
Однако, как отметили в СММ, по оценке наблюдателей, наличие остатков боеприпасов в музее создает потенциальную угрозу для его посетителей.