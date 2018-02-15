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В ОБСЕ увидели угрозу в размещении боевиками остатков боеприпасов в музее

ОБСЕ
03:42 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: В СММ ОБСЕ считают, что размещение боевиками остатков боеприпасов в музее в Старобешево несет угрозу для посетителей.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) считают, что размещение контролируемыми Россией боевиками остатков боеприпасов в музее в оккупированном Старобешево Донецкой области угрожает его посетителям.

Об этом говорится в отчете миссии в период с 19:30 12 февраля до 19:30 13 февраля, опубликованном на сайте ОБСЕ.

"В музее в населенном пункте Старобешево (неподконтрольный правительству, 32 км к юго-востоку от Донецка) наблюдатели видели остатки боеприпасов, которые были выставлены в нескольких экспозициях. Работники музея сообщили СММ о том, что цель этих экспозиций - повышение уровня осведомленности местных жителей, в частности, школьников, об опасности, которую представляют мины и неразорвавшиеся боеприпасы", - говорится в отчете.

Однако, как отметили в СММ, по оценке наблюдателей, наличие остатков боеприпасов в музее создает потенциальную угрозу для его посетителей.

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Новости Украины, Боевики, Боеприпасы, Музей в Старобешево, ОБСЕ, Старобешево.
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