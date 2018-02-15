Лысенко сообщил, что в деле об убийстве морпехов назначили 8 экспертиз

В рамках досудебного расследования убийства четырех военнослужащих отдельной бригады морской пехоты под Широкино проводятся 8 экспертиз. Об этом в эфире канала "112 Україна" заявил официальный представитель Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"Сейчас назначено 8 видов экспертиз — судебно-медицинская, химическая, взрывотехническая, баллистическая, иммунологическая и другие. Как только у нас будут результаты этих экспертиз, а также показания других военнослужащих этого подразделения — можно будет представить полностью всю картину, в которой это происходило, при каких условиях и обстоятельствах произошло это убийство", — сообщил Лысенко.

До получения результатов экспертиз, сообщил Лысенко, нельзя и утверждать о распитии алкогольных напитков морпехами, что якобы, по сообщениям, предшествовало убийству.

Главная причина совершения преступления, как утверждают задержанные - внеуставные отношения. "Как это происходило и в чем заключались эти внеуставные отношения - будем знать позже, досудебное расследование продолжается", - сказал официальный представитель ГПУ.

Как сообщалось, в четверг стало известно о выявлении тел четырех морских пехотинцев в доме, в котором они временно проживали, недалеко от Широкино на юге Донецкой области.

По данному факту Военной прокуратурой сил АТО было открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного п.1 ч.2 ст.115 Уголовного (УК) кодекса Украины(умышленное убийство двух или более лиц). В ходе досудебного расследования проведен осмотр места происшествия при участии экспертов и ряд других неотложных и первоочередных следственных(розыскных) действий, направленных на раскрытие этого преступления.

Согласно данным ГПУ, на теле погибших обнаружены огнестрельные пулевые ранения, а в помещении, где последние находились, - признаки сокрытия преступления (поджога и заложения взрывчатки). После основательного исследования полученных доказательств установлена причастность к убийству двух сослуживцев погибших, которые задержаны в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. С участием их защитников проведены следственные эксперименты, а также их допросы, в ходе которых последние дали признательные показания, касающиеся обстоятельств данного убийства, совершенного на почве неуставных отношений прохождения военной службы.

Сейчас с задержанными проводятся другие неотложные следственные действия, готовится сообщение о подозрении согласно п.п. 1, 12 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору). Решается вопрос об избрании в отношении их меры пресечения в виде содержания под стражей.