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Прогноз погоды на 18 февраля в Украине: местами пройдет снег

Зимняя погода
15:58 Сегодня Телеграф
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Новости Украины: По данным Укргидрометцентра в воскресенье, 18 февраля, погода в Украине сильно не изменится.

На воскресенье, 18 февраля, синоптики обещают местами снег на Закарпатье, на остальной части Украины осадков не ожидается. Температура температура кардинально не изменится.

Солнечная погода прогнозируется только в Крыму. В западных областях температура -3...-5° ночью и -1...+2° днем. В северном, центральном и восточном регионе температура ночью также будет -2...-4°, и днем -1...+1°. В южных областях температура воздуха ночью составит -1...-3° ночью и днем +2...+5°.

В западных областях Украины небольшой снег, температура ночью -4...-6° мороза, днем около -1...+1°. Ветер южный, 3-8 м/с.

В Карпатах ожидается снег, температура воздуха ночью 0...-2°, днем 0...+2°. Ветер южный 3-8 м/с.

На севере Украины без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью -3...-5° мороза, днем -1...+1°. 

В центре Украины без осадков; температура ночью -3...-5°, днем 0...+3°. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В южной части пасмурно, без осадков; температура ночью -1...-3,  днем +3...+5°тепла. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В Крыму  без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1°, днем +4..+6°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью -3...-5°, днем -2...0°.

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Все по теме:

Новости Украины, 18 февраля, Осадки, Погода в регионах Украины, Прогноз погоды в Украине, Снег, Температура.
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