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Соболев: Всех задержанных под Соломенским судом отпустили
03:41 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Всех задержанных под Соломенским судом отпустили на поруки депутатов.

Шевченковский районный суд Киева отпустил на поруки народных депутатов трех задержанных участников столкновений под Соломенским районным судом Киева 15 февраля.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на народного депутата от «Самопомочи» Егора Соболева.

Соболев уточнил, что кроме него, заявили о своем желании взять на поруки задержанных также депутаты Семен Семенченко и Владимир Парасюк.

Эти трое депутатов вечером 17 февраля также пришли в зал Соломенского суда Киева, где должны избрать меру пресечения одесситу Анатолию Мазуру, который разбил топором авто возле этого суда 16 февраля.

Соболев заявил, что депутаты готовы взять на поруки и Мазура.

На днях в Нацполиции сообщили, что из-за столкновения под Соломенским районным судом Киева 15 февраля полиция задержала трех и отпустила 33 человек, которых раньше доставили в полицейский участок. Сообщалось об открытии производства по трем статьям - угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, сопротивление работнику правоохранительного органа и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

15 февраля около Соломенского районного суда Киева, который рассматривал меру пресечения городскому голове Одессы Геннадию Труханову, произошли столкновения между праворадикалами и неизвестными мужчинами в черном, а также между праворадикалами и правоохранителями. Позже стало известно о ранении одного полицейского. Также впоследствии к зданию суда пришли представители праворадикальных организаций, в частности "Нацдружин", "С14". Между ними и людьми в черном возникли столкновения, которые затем прекратились.

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Новости Украины, Депутаты, Егор Соболев, Киев, Украина, Шевченковский суд.
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