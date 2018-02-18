Прогноз погоды на 19 февраля в Украине: солнечно, местами ожидается снег

В ближайшие сутки, 19 февраля, погоду в Украине будет определять влажная и относительно холодная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Местами в понедельник ожидается небольшой снег, на дорогах, кроме юга страны, гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-9° мороза, в западных областях местами 10-13° мороза; днем 0-5° мороза, на Закарпатье и юге Украины 0-5° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорлогических наблюдений с 1881 года в Киеве в день 19 февраля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 10,8 градусов тепла в 1925 году, а самая низкая ночью – на отметке 24,3 градуса мороза в 1954 году.

В Киеве местами небольшой снег; температура воздуха ночью 6-8° мороза, днем 1-3° мороза.

В западных областях Украины местами небольшой снег, солнечно; температура ночью -5...-11° мороза, днем около -4...0°. Ветер южный, 3-8 м/с.

В Карпатах солнечно, температура воздуха ночью -6...-11°, днем 0...-3°.

На севере Украины местами пройдет снег, на дорогах местами гололедица. Температура ночью -5...-8° мороза, днем -1...-4°.

В центре Украины местами ожидается снег; температура ночью -3...-6°, днем 0...-3°.

В южной солнечно, без осадков; температура ночью -3...-5, днем +1...+4°тепла.

В Крыму солнечно, без осадков. Температура воздуха ночью -2...0°, днем +2..+4°.