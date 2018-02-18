На Донбассе задержали участницу "Оплота"

Украинские пограничники в контрольном пункте въезда и выезда "Новотроицкое" задержали женщину, которая входила в состав незаконных вооруженных формирований на территории оккупированных районов Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

"В августе 2014 года украинка вступила в подразделение "Оплот", где должна была якобы получить должность помощника повара, однако в дальнейшем, по совету мужа, отказалась проходить службу в НВФ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас женщина передана работникам Национальной полиции Украины и устанавливается, кем на самом деле была женщина, находясь в составе бандформирований.