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На Донбассе задержали участницу "Оплота"

На Донбассе задержали участницу "Оплота"
15:52 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: В КПВВ "Новотроицкое" задержана женщина, которая входила в состав группировки "Оплот".

Украинские пограничники в контрольном пункте въезда и выезда "Новотроицкое" задержали женщину, которая входила в состав незаконных вооруженных формирований на территории оккупированных районов Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

"В августе 2014 года украинка вступила в подразделение "Оплот", где должна была якобы получить должность помощника повара, однако в дальнейшем, по совету мужа, отказалась проходить службу в НВФ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас женщина передана работникам Национальной полиции Украины и устанавливается, кем на самом деле была женщина, находясь в составе бандформирований.

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Новости Украины, Госпогрнаслужба, Донецкая область, КПВВ, Новотроицкое, Оплот.
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