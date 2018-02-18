Активисты забросали камнями здание "Россотрудничества" в Киеве

Активисты националистических организаций забрасывают камнями здание "Россотрудничества" на ул.Борисоглебской на киевском Подоле.

Около сотни активистов Добровольческого движения ОУН пришли Майдана Независимости к зданию "Россотрудничества" и забросали его булыжниками и яйцами. В здании разбито много стекол.

Рядом находились сотрудники Национальной гвардии и полиции, но они в ситуацию не вмешивались.

После этого часть активистов подошли к зданию "Альфа-Банка" на расположенной рядом ул.Сагайдачного и также бросили в него несколько камней.

Как сообщалось, по дороге к зданию "Россотрудничества" националисты сделали остановку возле здания "Сбербанка" (бывшего "Сбербанка России") на ул.Сагайдачного и разбили в нем камнями окна.