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Киевские спасатели продолжают поиски прыгнувшей с моста Патона девушки

Мост Патона (Киев)
01:15 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: the-city.kiev.ua

Новости Украины: Водолазы уже обследовали 800 тысяч кв. м. акватории реки Днепр.

Киевские спасатели проводят поисковые работы девушки, которая прыгнула с моста Патона.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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«Начиная с 17 февраля, столичные водолазы проводят поисковые работы. Со слов полиции, девушка 1999 года рождения прыгнула с моста Патона», - говорится в сообщении.

Для поиска девушки привлечены водолазы Аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, водолазов КГГА, межрегионального центра быстрого реагирования города Ромны и спасателей мобильного спасательного центра ГСЧС Украины.

Отмечается, что 17 февраля было обследовано 7 тысяч кв. м акватории реки Днепра, 18 февраля водолазы обследовали 800 тысяч кв. м.

Водолазы обследуют Днепр от моста Патона до Дарницкого моста.

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Поисковые работы ведутся в течение светового дня.

Как сообщалось ранее, во Львове 20-летняя девушка выжила после прыжка с моста высотой 11 метров.

 

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Новости Украины, ГСЧС, Девушка, Киев, Мост Патона, Самоубийство, Украина.
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