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В Киеве растет количество заболевших гриппом

Грипп
15:52 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Киеве за прошлую неделю зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 6,5%.

В столице из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ среди учащихся закрыты 205 школ.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, информирует пресс-служба городской власти.

"За 7-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 27638 больных гриппом и ОРВИ (за 6-ю неделю заболели 25831), наблюдается рост заболеваемости, если сравнивать с предыдущей неделей, на 6,5% ", - сказал он.

По данным Поворозника, показатель заболеваемости составил 944,0 (за 6-ю неделю 882,9) и является ниже эпидемического порога на 13%.

Он проинформировал, что по сравнению с предыдущей неделей в столице наблюдается рост заболеваемости за счет детского и взрослого населения. "Так, взрослых заболело 9026 человек против 7680 за 6 неделю, рост на 14,9%, детей - 18612 против 18151, рост на 2,5%. В структуре заболеваемости дети составляют 67,3%, а на предыдущей неделе 70,3%. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 2,1%, 8574 случая, что составляет 46,1% от общего количества заболевших детей, и 31% от общего количества лиц, которые обратились за медицинской помощью", - отметил Поворозник.

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По его словам, в медицинские учреждения за 7-ю неделю эпидсезона госпитализированы 287 человек, из них 202 ребенка. За неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных заведений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 77 человек, из начала эпидемического сезона - 27220 человек, из них 6517 детей.

Также, Поворозник сообщил, что  в столице приостановлен учебный процесс в 205 школах полностью и в 28 - поклассово.

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Новости Украины, Грипп, Заболеваемость гриппом, КГГА, Киев, ОРВИ, Школа.
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