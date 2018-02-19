Смертельное ДТП в Харькове: суд перенес заседание

Киевский районный суд Харькова объявил перерыв в рассмотрении дела по факту смертельного ДТП на улице Сумской до 27 февраля.

По словам судьи, на заседание не смогла приехать одна из пострадавших Анна Комар, которая сейчас находится в городе Кременчуге Полтавской области.

В связи с этим судья удовлетворил ходатайство потерпевшей о проведении судебного заседания в режиме видеоконференции 27 февраля 2018 года. На этом судебное заседание было объявлено закрытым.

Родственники жертв ДТП на улице Сумской в Харькове заявили гражданские иски на компенсацию в один миллион гривен за каждого погибшего. Об этом сообщил адвокат семей пострадавших Дмитрий Марцонь перед началом судебного заседания по существу по делу ДТП.

"Основное требование — это справедливость, адекватное наказание. Также семьи заявили гражданские иски на 1 млн гривен за каждого погибшего. Все, конечно, от добровольных компенсаций отказались", - сообщил Д.Марцонь.

Защитник отметил, что оба обвиняемых Елена Зайцева и Геннадий Дронов должны равноценно предоставить компенсацию, то есть разделить сумму поровну.

Также адвокат отметил, что процесс будет сложный и затяжной.

"Мы ожидаем достаточно длительного судебного процесса. Судя по подготовительного заседания, сколько было заявлено жалоб. Но мы надеемся на справедливое решение", — отметил адвокат.

Отметим на судебное заседание пришел представитель ОБСЕ.

Напомним, вечером 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения пятеро пешеходов в возрасте от 19 до 46 лет погибли на месте, еще одна пострадавшая - 24-летняя Диана Берченко - позже умерла в больнице от травматического шока на фоне крайне тяжелой черепно-мозговой травмы с развившимся отеком головного мозга. Кроме того, травмы различной тяжести получили пять человек.