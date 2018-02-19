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Смертельное ДТП в Харькове: суд перенес заседание

Елена Зайцева и Геннадий Дронов
16:11 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Суд Харькова перенес на 27 февраля рассмотрение дела по факту смертельного ДТП на улице Сумской, так как на заседание не смогла приехать одна из пострадавших.

Киевский районный суд Харькова объявил перерыв в рассмотрении дела по факту смертельного ДТП на улице Сумской до 27 февраля. 

По словам судьи, на заседание не смогла приехать одна из пострадавших Анна Комар, которая сейчас находится в городе Кременчуге Полтавской области.

В связи с этим судья удовлетворил ходатайство потерпевшей о проведении судебного заседания в режиме видеоконференции 27 февраля 2018 года. На этом судебное заседание было объявлено закрытым.

Родственники жертв ДТП на улице Сумской в Харькове заявили гражданские иски на компенсацию в один миллион гривен за каждого погибшего. Об этом сообщил адвокат семей пострадавших Дмитрий Марцонь перед началом судебного заседания по существу по делу ДТП.

"Основное требование — это справедливость, адекватное наказание. Также семьи заявили гражданские иски на 1 млн гривен за каждого погибшего. Все, конечно, от добровольных компенсаций отказались", - сообщил Д.Марцонь.

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Защитник отметил, что оба обвиняемых Елена Зайцева и Геннадий Дронов должны равноценно предоставить компенсацию, то есть разделить сумму поровну.

Также адвокат отметил, что процесс будет сложный и затяжной.

"Мы ожидаем достаточно длительного судебного процесса. Судя по подготовительного заседания, сколько было заявлено жалоб. Но мы надеемся на справедливое решение", — отметил адвокат.

Отметим на судебное заседание пришел представитель ОБСЕ.

Напомним, вечером 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения пятеро пешеходов в возрасте от 19 до 46 лет погибли на месте, еще одна пострадавшая - 24-летняя Диана Берченко - позже умерла в больнице от травматического шока на фоне крайне тяжелой черепно-мозговой травмы с развившимся отеком головного мозга. Кроме того, травмы различной тяжести получили пять человек.

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Новости Украины, ДТП в Харькове, Заседание суда, Перенос, Рассмотрение дела.
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